Invasores de universidade iraquiana se entregam

Segundo autoridades locais, os estudantes foram colocados em um ônibus e deixaram o local. Houve tiroteio entre os militantes e as forças de segurança. As informações foram passadas por oficiais em condição de anonimato, já que não têm autorização para falar com a imprensa.

O Iraque passa pela pior onda de violência desde o derramamento de sangue em 2006 e 2007, quando o país esteve à beira de uma guerra civil, apesar da presença de dezenas de milhares de soldados norte-americanos. A violência atual tem sido alimentada pela revolta de muçulmanos sunitas contra o governo xiita em Bagdá. Outro fator de tensão é a guerra civil na vizinha Síria. Fonte: Dow Jones Newswires.