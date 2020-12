Investidor dos Emirados compra clube de Israel com torcida anti-árabe

TEL AVIV - Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan, empresário de Abu Dhabi, e membro da família real dos Emirados Árabes Unidos se tornou proprietário de 50% do Beitar Jerusalem, e um clube de futebol profissional israelense conhecido por sua base de fãs anti-árabes e relutância em colocar jogadores muçulmanos em campo, um dos primeiros exemplos do novo tipo de investimento impulsionado pelo degelo das relações entre Israel e alguns de seus vizinhos árabes.

Os cerca de US$ 92 milhões da venda serão investidos no clube nos próximos 10 anos e é um de um número crescente de negócios e eventos de alto perfil que cimentam o acordo de normalização entre Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciado há três meses.

“Vemos diante dos nossos olhos os resultados fenomenais dos frutos da paz e da fraternidade entre as pessoas e traçamos um novo caminho para aproximar os corações das pessoas por meio do esporte. Vai, Beitar!” disse o xeque Hamad bin Khalifa al-Nahyan na segunda-feira com o dono do Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, em um comunicado publicado no site do clube.

Uma foto da assinatura do acordo em Dubai mostrava os dois vestidos com os lenços xadrez pretos e amarelos da equipe, junto com o filho do xeque Hamad, Mohammed, que atuará como representante de sua família e deverá chegar ao país para um visita nas próximas semanas.

“Na véspera de Hanukkah, a lâmpada Beitar é acesa com uma luz nova e especialmente excitante”, disse Hogeg. “Juntos, todos marcamos o clube para novos dias de coexistência, conquistas e fraternidade pelo bem do nosso clube e comunidade e pelos esportes israelenses”.

O negócio foi descrito como nada menos do que um "terremoto" na imprensa esportiva israelense, mas gerou críticas imediatas de muitos árabes-israelenses, que, além de ver a normalização Israel-Emirados Árabes Unidos como uma oportunidade perdida de resolver a questão palestina, estão céticos sobre se uma equipe conhecida por sua hostilidade aos árabes promoverá a coexistência árabe-judaica.

O Beitar Jerusalém foi fundado na década de 1930 por sionistas de direita, atraindo principalmente os imigrantes judeus da classe trabalhadora de todo o norte da África e Oriente Médio. Ao longo da última década e meia, o grupo de fãs ultranacionalistas e radicais do clube, “La Familia” cresceu em número e influência.

De seu local designado na arquibancada oriental do Estádio Teddy de Jerusalém, os fãs costumam gritar cânticos que incluem "Beitar puro", "morte aos árabes" e "Maomé é homossexual".

Os esportes israelenses estão cada vez mais politizados à medida que o país desviou para a direita na última década e meia, de acordo com Zouheir Bahloul, um jornalista esportivo árabe-israelense e ex-membro do Knesset, o Parlamento de Israel, que renunciou em protesto contra uma lei de 2018 que rebaixou o status de cidadãos árabes em Israel.

“O fato de um árabe ter comprado metade do Beitar Jerusalém tira o grupo de seu problema de racismo contra os árabes”, disse ele.

Os apoiadores do Beitar também reagiram com angústia.

“Não há dúvidas de que este é um negócio enorme e atraente com muito dinheiro”, tuitou Dudu Aouate, um goleiro aposentado do Beitar Jerusalém. “Ao mesmo tempo, é preciso levar em conta que este é um clube de 84 anos com uma história e torcedores que lutaram por sua constituição social ao longo de tantos anos e que preservaram mais sua identidade 'judia' do que qualquer outro adjetivo”.

"Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você não é mais o Beitar Jerusalém autêntico", disse Shmuel Yosef, um torcedor do time, em um tuíte. “É um dia triste para as pessoas para quem o Beitar era um time de futebol com orgulho e caráter judaico”.

O site esportivo israelense One informou que Hogeg, cujo time tem um histórico de problemas financeiros, fez várias viagens recentes aos Emirados Árabes Unidos com a esperança de assinar um acordo de parceria com um investidor do país, embora “certos elementos do futebol israelense tenham sabotado negociações depois de envergonhar Beitar, dizendo que era um grupo racista”.

Ao longo dos anos, os fãs do Beitar não se deixaram abater pelas multas e até mesmo se encorajaram com o que os críticos dizem ser uma política tanto dos esportes quanto dos oficiais do governo de ignorar seu comportamento.

Um dos incidentes mais flagrantes ocorreu em 2018, quando a Ministra da Cultura e Esportes, Miri Regev, postou um vídeo elogiando o bom senso esportivo na galeria de um jogo do Beitar, sorrindo enquanto membros do La Familia gritavam "Vamos queimar sua vila!" contra um time vindo da cidade árabe-israelense de Sakhnin.

Historicamente, as táticas do grupo radical têm sido bem-sucedidas em intimidar jogadores em potencial.

Em 2004, um jogador muçulmano nigeriano foi perseguido tão incessantemente que desistiu em menos de um ano. Um ano depois, o La Familia protestou contra relatos de que Beitar poderia contratar o jogador árabe-israelense Abbas Suan.

Quando um dos dois jogadores muçulmanos da Chechênia marcou um gol pelo Beitar em 2013, centenas de torcedores do Beitar deixaram o estádio em protesto.

Depois que a notícia do acordo com os Emirados começou a circular na semana passada, cerca de 100 membros do La Familia interromperam o treinamento do clube dias depois, gritando palavrões para os jogadores e o dono do time, exigindo que o acordo fosse interrompido.

À medida que as tensões aumentam em casa, no entanto, até mesmo céticos como Bahloul, o jornalista esportivo, tem um vislumbre de esperança de que a parceria compartilhada possa trazer o time "de volta à sanidade".

“Estamos falando de negócios, basicamente, mas se Hogeg está pintando isso como parte de uma guerra contra o racismo, tudo bem”, disse ele. “Eu tendo a acreditar nisso um pouco.”

Torcedores se reuniram para receber novo dono

Fãs do Beitar Jerusalem se reuniram poucos dias depois do anúncio da compra em uma demonstração de apoio à compra, saudando-a como um sinal de mudança, mesmo com um número menor de fãs protestando contra a mudança.

Mais de 100 fãs se reuniram para mostrar seu apoio ao novo proprietário, enquanto algumas o La Familia protestaram. A polícia israelense disse que quatro pessoas foram presas por “confrontos”, sem dar mais detalhes.

Netanel Avraham, um dos fãs que se reuniram para apoiar a mudança, disse que estava feliz em receber o novo proprietário. “Esperamos que ele nos leve a bons lugares”, disse ele.

“Quero que se saiba que o Beitar Jerusalem não é um time racista”, acrescentou. “Quero que esse estigma seja eliminado”.

Hogeg, um investidor israelense em alta tecnologia e criptomoeda, disse que já tomou medidas contra o racismo desde que adquiriu o Beitar, há dois anos. Tanto ele quanto o novo parceiro, o emiradense Al Nahyan disseram que tal comportamento não será tolerado.

O time afirma ter jogadores árabes em suas seleções femininas e juvenis./The Washington Post