Investigação aponta falha mecânica como causa do acidente de avião da AirAsia Uma falha mecânica em um sistema de controle do leme danificado e a forma como os pilotos tentaram responder a este problema contribuíram para a queda de um avião da AirAsia no ano passado na Indonésia, que matou todas as 162 pessoas que estavam a bordo, anunciou nesta terça-feira os investigadores do Comitê Nacional de Segurança em Transporte da Indonésia.