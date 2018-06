Investigação atribui queda de avião na Rússia a congelamento de sensores

MOSCOU - Autoridades aeronáuticas russas suspeitam que o acidente com o avião AN-148 que caiu no domingo perto de Moscou e matou 71 pessoas pode ter sido causado por um erro humano.

Segundo investigações preliminares do Comitê Interestatal de Aviação, o piloto se esqueceu de ativar o aquecimento de sensores de velocidade, que congelaram e passaram dados equivocados para a cabine.

“A análise preliminar da informação registrada e o exame de casos análogos ocorridos no passado permitem supor que o fator que causou a situação extraordinária durante o voo foram os dados errôneos sobre a velocidade que apareceram nas telas dos pilotos”, disse o comitê em nota.

Em virtude do equívoco com os sensores térmicos, o piloto automático registrou uma velocidade acima da que o avião estava. Os pilotos acharam que ele iria cair e reduziram a força dos motores após retomar o controle manual do jato. / EFE e AP