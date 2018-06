Investigação sobre rede de pedofilia leva 43 à prisão

Entre os presos estão um manipulador de fantoches na Flórida, um gerente de hotel em Massachusetts e o funcionário de uma creche na Holanda.

Um coelho de pelúcia foi a pista que levou os investigadores a identificar a rede. O brinquedo, que aparecia na foto de um bebê seminu de 18 meses, foi usado para localizar um molestador em Amsterdã, a capital holandesa. A partir daí, os agentes efetuaram várias detenções de suspeitos acusados de abusarem de crianças, trocarem fotos explícitas dos ataques e de combinarem, via internet, o sequestro de menores para a prática de canibalismo.

A investigação, que poderá levar a mais prisões, foi batizada com o nome de um rio do Alasca com muitos afluentes, conhecido como Holitna. As informações são da Associated Press.