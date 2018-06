Investigadora chamará modelo que namorou Nisman a depor

BUENOS AIRES - A modelo uruguaia Florencia Cocucci, de 25 anos, será convocada a depor pela promotora Viviana Fein sobre seu relacionamento com o promotor argentino Alberto Nisman, encontrado morto com um tiro na cabeça em seu apartamento em 18 de janeiro. Florencia aparece em fotos com Nisman em viagens de férias, a última das quais teria ocorrido em outubro.

A empregada do promotor, Gladys Gallardo, havia dito ao Ministério Público que ele tinha uma namorada, mas não havia indícios de quem era até agora e não está claro se eles ainda mantinham o relacionamento quando ele morreu. A intenção da promotoria ao ouvir a modelo é reproduzir os últimos dias do promotor, sobretudo seu estado anímico. A data do depoimento ainda não está marcada.