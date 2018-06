Investigadores da Organização para a Proibição das Armas Químicas chegam a Duma

CAIRO - Os investigadores da Organização para a Proibição das Armas Químicas (Opaq) chegaram a Duma, 10 dias depois de um suposto ataque químico das forças governamentais contra o ex-reduto rebelde, informou a agência oficial síria Sana.

"Os especialistas da comissão de armas químicas entraram em Duma", informou a agência. Washington e Paris acusaram na véspera o governo sírio e seu aliado russo de tentar obstruir o trabalho dos investigadores da Opaq.

EUA, França e Reino Unido bombardearam no sábado alvos do governo no território sírio em represália ao suposto ataque químico, sem esperar os resultados de uma investigação independente. Os três países afirmaram que possuíam provas do uso de armas químicas.

Na segunda-feira, a embaixadora britânica em Haia disse no Twitter que “acesso sem restrições (é) essencial”. “Rússia e Síria precisam cooperar.” Ela também havia solicitado à organização que "peça contas aos autores do ataque de Duma", sem o que o mundo corra o risco de outras utilizações bárbaras de armas químicas, na Síria e em outros lugares. / AFP e REUTERS