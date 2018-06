Investigadores federais ainda não sabem causa de acidente aéreo em Kentucky

Investigadores do conselho de segurança de transporte nacional dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) ainda não determinaram a causa do acidente, que aconteceu após um aviso do piloto sobre um problemas no motor. Um relatório preliminar do NTSB pode ser divulgado em cerca de dez dias, disse Heidi Moats, investigador de segurança aérea da NTSB.

A garota de sete anos, Sailor Gutzler, foi a única sobrevivente. Ela conseguiu se libertar da aeronave capotada e, com um pulso quebrado, andou por mais de um quilômetro em uma noite fria na mata para procurar ajuda, informou a polícia do estado.

Os pais, a irmã e uma prima de Sailor morreram no acidente, que ocorreu na sexta-feira. A menina, que era capaz de falar com a polícia e ajudar na busca já havia tentado se comunicar com a família e acreditava que provavelmente eles tivesse falecido, afirmou Brent White, da polícia de Kentucky.

Kent Plotner, porta-voz da família Gutzler, que vem da cidade de Nashville, no sul de Illinois, disse que Sailor estava com outros membros da família no domingo. Eles pediram privacidade e "tempo para se lamentar e se ajustar a esta tragédia horrível", disse Plotner. Ele anunciou um site para arrecadar fundos para a garota.

O bimotor Piper PA-34 vinha da Flórida para Illinois da Flórida quando caiu a cerca de sete quilômetros a leste de um pequeno aeroporto no sudoeste de Kentucky, não muito longe da fronteira com Illinois. Quando as autoridades chegaram ao local do acidente, os outros passageiros do avião ainda estavam dentro. Marty Gutzler, de 49 anos, Kimberly Gutzler, de 45 anos, Piper Gutzler, de 9 anos e Sierra Wilder, de 14 anos, foram encontrados mortos. Fonte: Dow Jones Newswires.