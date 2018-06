Investigadores russos dizem que morte de oposicionista pode ter sido 'provocação'

O principal órgão de investigação da Rússia disse neste sábado, 28, que está analisando vários motivos possíveis para o assassinato do proeminente líder da oposição no país Boris Nemtsov. Entre os casos em observação está a tentativa de desestabilizar o Estado, uma ação do extremismo islâmico, questões relacionadas ao conflito Ucrânia e sua vida pessoal.

A declaração do Comitê de Investigação não abordava a possibilidade vista como provável por muitos dos apoiadores de Nemtsov de que ele fora morto por ser um dos críticos mais inflexíveis e conhecidos do presidente Vladimir Putin.