Investimento estrangeiro direto na China sobe 10,5% em abril ante abril de 2014 O investimento estrangeiro direto (IED) na China somou US$ 9,61 bilhões em abril, crescimento de 10,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, disse nesta sexta-feira o Ministério do Comércio. O resultado ficou abaixo dos US$ 12,4 bilhões registrados em março.