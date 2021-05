Irã abre caminho para chefe do Judiciário linha-dura se tornar o próximo presidente

Farnaz Fassihi / The New York Times , O Estado de S.Paulo

TEERÃ - Os candidatos às eleições presidenciais do Irã sempre foram rigorosamente controlados. Aqueles considerados insuficientemente leais à Revolução Islâmica são desqualificados. Dentro desses limites, os pré-candidatos costumam ter opiniões divergentes sobre a flexibilização das restrições domésticas ou sobre como lidar com o Ocidente. Às vezes, o vencedor até pode ser uma surpresa.

Mas não este ano. Mesmo as pequenas diferenças que dão aos eleitores alguma aparência de escolha parecem ter sido apagadas.

Leia Também China investirá no Irã US$ 400 bi em troca de petróleo

Os candidatos para a eleição marcada para 18 de junho ou defendem posições profundamente conservadoras alinhadas com as do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, ou são pouco conhecidos, sem base eleitoral ou chance de vitória.

E um candidato em particular está liderando: Ebrahim Raisi, o atual chefe do Judiciário, nomeado por Khamenei, que tem uma longa história de envolvimento em abusos de direitos humanos e perdeu, em 2013, para o presidente Hassan Rohani, cuja vitória foi uma surpresa.

Sem um adversário confiável, espera-se que Raisi vença desta vez. Qualquer competição séria foi eliminada da corrida. Até mesmo alguns membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, conhecidos por sua forte hostilidade a qualquer dissidência política, descreveram a eleição como antidemocrática.

O Conselho Tutelar, órgão de 12 pessoas responsável pela aprovação de candidatos, desqualificou quem pudesse mudar o voto contra Raisi, que, como promotor e juiz, supervisionou as execuções de menores e dissidentes.

Na quinta-feira, Khamenei endossou publicamente a decisão final do Conselho de Guardiões. Ele disse que os membros do conselho cumpriram seu dever e conclamou o público a não dar ouvidos a ninguém dizendo que diga que é inútil votar.

A decisão do conselho e o apoio de Khamenei a ela abalaram os círculos políticos. O partido reformista anunciou pela primeira vez que não tem candidato na disputa.

Consolidação do poder

Analistas dizem que a presidência de Raisi finalizaria um plano em preparação para os conservadores consolidarem o poder, assumirem todos os ramos do governo, marginalizarem qualquer facção reformista e restringir severamente as lutas internas pelo poder dentro da República Islâmica.

“Hoje estamos testemunhando um ataque descarado a qualquer aparência de princípios republicanos em favor do poder absoluto do líder supremo”, disse Abbas Milani, diretor de estudos iranianos da Universidade de Stanford.

A aparência de uma vitória engendrada para Raisi, de 60 anos, gerou apelos cada vez mais altos por um boicote eleitoral e aumentou a apatia do eleitor entre os iranianos comuns. As pesquisas preveem uma baixa participação. A pesquisa mais recente conduzida esta semana pela Agência de Votação Estudantil, ISPA, mostrou que apenas 37% dos eleitores desejam votar.

Com os aliados de Khamenei já no controle do Parlamento e do Judiciário, a tomada da presidência poderia reformular as negociações atuais sobre como reviver o acordo nuclear de 2015.

O presidente Donald Trump renunciou ao pacto há três anos, no que chamou de campanha de “pressão máxima” para obter mais concessões do Irã, mas sua política parece ter apenas fortalecido os linha-dura.

O presidente Joe Biden quer buscar um acordo mais amplo com o Irã que restrinja não apenas seu programa nuclear, mas também o desenvolvimento de mísseis e seu envolvimento em conflitos na região. Mas Raisi e sua facção se opõem a fazer concessões ao Ocidente.

O que surpreendeu particularmente os círculos políticos no Irã foi a desqualificação, pelo Conselho dos Guardiões, de figuras políticas proeminentes como Ali Larijani, um conservador de centro e ex-presidente do Parlamento, e o atual vice-presidente, Eshaq Jahangiri, considerado um reformista mais estreitamente alinhado com Rohani.

Larijani pertence a uma família política muito proeminente e foi nomeado por Khamenei para liderar as negociações para um acordo econômico de 25 anos entre o Irã e a China. Larijani era visto como um candidato que poderia atrair votos reformistas.

Embora um ex-presidente, Mahmoud Ahmadinejad, um ex-ministro do governo, Mostafa Tajzadeh, e o principal candidato reformista também tenham sido desqualificados, sua remoção da disputa não foi nenhuma surpresa. Ahmadinejad, que já foi considerado próximo a Khamenei, está cada vez mais assumindo a postura de uma figura excêntrica da oposição. Tajzadeh, que foi preso por vários anos por seu ativismo político, pediu uma revisão da Constituição.

“Este é um golpe eleitoral”, disse Tajzadeh na quarta-feira em uma transmissão virtual hospedada no site de bate-papo comunitário Clubhouse, com a presença de pelo menos 12 mil iranianos. “Devemos todos nos manifestar e dizer que as pessoas não aceitarão a legitimidade do resultado. As pessoas não vão participar neste teatro.”

Ahmadinejad também disse que não votará e denunciou o Conselho. “Por que você simplesmente não tira a República de uma vez e diz que este regime é todo seu e ninguém tem o direito de protestar?” disse Ahmadinejad em uma palestra ao vivo no Instagram que ele apresentou na quarta-feira com uma audiência de milhares.

Até mesmo Raisi expressou alguma preocupação e disse que havia feito lobby com o Conselho de Guardiões para reintegrar alguns dos candidatos para que as eleições fossem mais competitivas.

O Conselho não tornou públicas as razões para a desqualificação de candidatos e apenas disse que aprovou aqueles considerados adequados para liderar o país nas atuais circunstâncias.

No início de maio, o Conselho anunciou novos requisitos de elegibilidade para restringir a disputa, excluindo qualquer pessoa que tenha dupla cidadania, tenha menos de 40 anos ou mais de 75 anos, tenha um histórico de detenção ou não tenha experiência em governança.

Kian Abdullahi, o editor-chefe da Tasnim News Agency, afiliada à Guarda Revolucionária, criticou a lista final de candidatos do Conselho no Twitter, uma nota impressionante de discórdia de um grupo que há muito tempo simboliza a base de poder do Irã. Ele disse que os candidatos devem ser aceitáveis ​​para o público e que "o povo deve decidir".

Clima de festa

As eleições na República Islâmica nunca foram consideradas democráticas pela definição ocidental. Os oponentes do governo não podem concorrer e o processo de seleção de candidatos e contagem de votos não é transparente. Em 2009, o resultado da eleição foi amplamente visto como fraudulento e levou a meses de agitação contra o governo.

Mas, mesmo assim, nas eleições, candidatos anteriores representando diferentes facções e políticas estavam na cédula, e o vencedor não era uma conclusão antecipada - os rivais faziam campanha e competiam vigorosamente. O público estava engajado. Personalidades e estrelas pop foram até recrutadas para apoiar os candidatos.

Os meses que antecediam as eleições presidenciais no Irã normalmente traziam uma atmosfera de festa às cidades, onde os jovens se reuniam nas ruas à noite carregando cartazes, entoando slogans e agitando bandeiras de seu candidato favorito. O aparato de segurança tolerou esses momentos fugazes de discurso cívico aberto, em parte porque davam a aparência de que a população endossou a legitimidade da República Islâmica e participou de suas eleições.

Desta vez, a febre eleitoral parece extremamente controlada - em parte por causa da pandemia, mas também por causa de uma apatia latente. Teerã e a maioria das cidades estão quietas, cartazes de campanha são escassos e comícios e prefeituras são realizados online. Os iranianos têm lutado por um ano com uma má-gestão da pandemia, distribuição lenta de vacinas, uma economia em colapso e opressão social.

"Não conheço ninguém ao meu redor que esteja votando”, disse Aliyar, um engenheiro de 44 anos que pediu que seu nome completo não fosse usado por medo de represália. “Porque está sempre provado para nós que nada mudará com o nosso voto. Não há esperança."

Além de Raisi, os outros candidatos são Mohsen Rezaee, ex-comandante-chefe da Guarda Revolucionária; Abdolnasser Hemmati, o governador do Banco Central do Irã; Mohsen Mehralizadeh, ex-governador da província de Isfahan; Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi, um legislador linha-dura; Alireza Zakani, um ex-legislador linha-dura; e Saeed Jalili, um conservador de linha dura e ex-negociador nuclear.

Raisi, Rezaee e Jalili já concorreram sem sucesso à presidência antes. Os outros candidatos não são amplamente conhecidos.

Abdullah Momeni, um ativista político baseado em Teerã e alinhado com a facção reformista, disse que a lista final mostra que os conservadores linha-dura fortaleceram o poder. "A República Islâmica demonstrou um desprezo total pela opinião pública e está fazendo isso sem pagar qualquer custo e esmagando todas as chances potenciais de dissidência", disse ele.