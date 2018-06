Irã abre mão de reconhecimento explícito sobre urânio

Os comentários do chanceler iraniano sugerem um abrandamento da posição do país, que no passado chegou a exigir do Ocidente que reconhecesse explicitamente o direito da república islâmica de produzir combustível para operar suas usinas. O país, no entanto, é signatário do TNP, cujos termos já subentendem esse "direito".

À Isna, Zarif observou que o direito ao enriquecimento de urânio é inegociável, mas não é necessário um reconhecimento explícito porque isso já está claro no documento.

O enriquecimento de urânio é um processo essencial para a geração de combustível usado no funcionamento das usinas nucleares. Em grande escala, o urânio enriquecido pode ser usado para carregar ogivas atômicas.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã, por sua vez, sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e o desenvolvimento de isótopos medicinais, estando de acordo com as normas do TNP.

No decorrer da semana, representantes do Irã e do grupo de potências formado por Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia voltarão a se reunir em Genebra para buscar um acordo sobre os rumos do programa nuclear iraniano. Fonte: Associated Press.