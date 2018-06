Irã: acordo nuclear é o 'primeiro passo' para interação construtiva com o mundo

"As negociações nucleares são o primeiro passo para a interação construtiva com o mundo", disse Rouhani em um discurso televisionado, o seu primeiro comentário público sobre o acordo alcançado na Suíça na quinta-feira à noite.

Se o acordo for concluído em futuras negociações, as sanções internacionais contra o Irã deverão ser suspensas em troca de supervisão e limites ao controverso programa nuclear do país.

Os países ocidentais têm dito há muito tempo que o Irã tem como objetivo desenvolver armas nucleares, mas a República Islâmica afirma que suas atividades são apenas para fins pacíficos.

"No mundo de hoje, o progresso, o desenvolvimento e a estabilidade no mundo não é possível sem cooperação e coordenação", disse Rouhani.

Rouhani afirmou querer melhorar o contato com os países aliados e reparar as relações que estão tensas.

Ele prometeu que o Irã irá cumprir com suas promessas no âmbito do acordo nuclear, que incluem a eliminação e remoção de material nuclear e de centrífugas avançadas e outras medidas destinadas a evitar que o país seja de desenvolver armas nucleares rapidamente.

Rouhani, entretanto, ressaltou que a outra parte nas negociações também deve cumprir com suas obrigações. Fonte: Dow Jones Newswires.