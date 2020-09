Irã acusa Bahrein de ser 'cúmplice de crimes' de Israel após acordo de normalização

TEHERAN - O Irã acusou o Bahrein de ser "cúmplice dos crimes" de Israel neste sábado, 12, após o anúncio de um acordo que vai normalizar as relações entre os dois países.

"Os líderes de Bahrein serão agora cúmplices dos crimes do regime sionista, uma constante ameaça para a segurança da região e para o mundo muçulmano", disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã em um comunicado.

O Teheran também acusou Israel de ter provocado "décadas de violência, massacres, guerra, terror e derramamento de sangue na Palestina".

O Bahrein se tornou o segundo país do Golfo a normalizar relações com Israel, menos de um mês depois de um acordo semelhante entre Israel e Emirados Árabes Unidos, o quarto país árabe do mundo a estabelecer estes laços.

Assim como a maioria dos países do Golfo, Bahrein compartilha com Israel e Estados Unidos a mesma hostilidade com o Irã. Bahrein acusa o país de utilizar a comunidade xiita contra a dinastia governante./AFP