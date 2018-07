Irã adia ação com mísseis, baixa tom e pede diálogo Após ameaças, o Irã propôs ontem uma nova rodada de negociações sobre seu programa nuclear e adiou os testes de mísseis de longo alcance que havia anunciado dias atrás. A oferta ocorre depois de um dos momentos de maior tensão entre o Ocidente e Teerã nos últimos meses e coincide com o anúncio do presidente Mahmoud Ahmadinejad de que visitará, em 15 dias, Venezuela, Cuba, Equador e Nicarágua, num esforço diplomático para mostrar que o país não está isolado internacionalmente.