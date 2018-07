Irã admite ter mentido sobre programa nuclear Fereydoon Abbasi, diretor da Organização Iraniana de Energia Atômica, disse que o governo iraniano deliberadamente forneceu informações falsas para proteger seu programa nuclear. Abbasi, no entanto, não especificou quais informações seriam essas, quem as recebeu e quando elas foram passadas. As declarações de Abbasi estavam em uma reportagem publicada ontem pelo jornal árabe Al-Hayat, editado em Londres, durante uma reunião da Agência Internacional de Energia Atômica, na Suíça.