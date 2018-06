Irã afirma poder provar que avião capturado é dos EUA

"Nós temos evidências materiais para provar que o avião capturado pertence aos EUA", disse Ismael Kowsari nesta quarta-feira à Associated Press. "A aeronave não-tripulada decolou de uma navio de guerra. Os norte-americanos não terão escolha a não ser confirmar que o equipamento deles está desaparecido".

Kowsari não disse qual a prova que a República Islâmica do Irã possui, mas declarou que Teerã divulgará mais informações em breve.

Ontem, o governo iraniano afirmou que havia capturado um avião ScanEagle projetado pela Boeing depois do equipamento entrar no espaço aéreo do Irã sobre o Golfo Pérsico. Também foram divulgadas imagens da aeronave na rede de televisão estatal.

A república islâmica celebrou a posse da avião supostamente norte-americano intacto como um prêmio na disputa com Washington sobre a espionagem do programa nuclear do país persa. As informações são da Associated Press.