Irã afirma que não planeja fechar o Estreito de Ormuz

TEERÃ - A Marinha iraniana disse nesta segunda-feira, 23, que as forças do país têm total controle do estratégico Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, mas que não planejam fechá-lo. Pela região passa um quinto de todo o petróleo do mundo.

Os comentários foram feitos pelo Almirante Ali Reza Tangsiri, comandante das forças navais da Guarda Revolucionária. "Os inimigos regularmente dizem que o Irã quer fechar o Estreito de Ormuz. Mas nós afirmamos que não é sábio obstruir o estreito quando o Irã está utilizando-o", disse Tangsiri para a agência de notícias oficial do governo, a IRNA. A declaração parece ter sido feita para reforçar as afirmações de domínio militar iraniano sob Ormuz, em meio ao incremento da presença da Marinha dos Estados Unidos na região.

A mensagem de Tangsiri também é vista como um esforço para assegurar o mercado internacional de petróleo de que o Irã, que antes das recentes sanções era segundo maior produtor da Opep (Organização de Países Exportadores de Petróleo), não vai prejudicar o abastecimento mundial. Os preços do petróleo estão sendo influenciados por preocupações de que Teerã poderia interromper o tráfego de petroleiros em retaliação às sanções impostas contra seu programa nuclear.

O Irã vem ameaçando fechar Ormuz há meses, mas subiu o tom após o boicote ao petróleo iraniano decidido pela União Europeia neste mês. A medida diminuiu bastante as vendas de petróleo do pais.

Na semana passada, um grupo de políticos defendeu propostas que forçariam o governo a fechar Ormuz. Até agora, o Parlamento iraniano não tomou qualquer medida em relação à questão, e não está claro se os deputados poderiam forçar uma ação militar na região, que é controlada em conjunto com Omã.

