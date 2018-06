Irã: Aiatolá apoia, mas não acredita em negociações O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, manifestou nesta segunda-feira sua crença em que as negociações entre seu país e um grupo de potências internacionais "não levarão a lugar nenhum", mas ainda assim apoia a busca do atual governo por uma solução negociada. Ele assegurou ainda que o Irã não violará seus compromissos, mas voltou a acusar os Estados Unidos de se comportarem de maneira hostil em relação a seu país.