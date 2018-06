Irã: aiatolá se opõe a intervenção dos EUA no Iraque

"Nós nos opomos fortemente à intervenção dos EUA e de outros nos assuntos internos do Iraque", disse Khamenei, na primeira reação à crise no país vizinho, de acordo com a agência. "A principal disputa no Iraque é entre aqueles que querem que o Iraque se junte ao lado dos EUA e aqueles que buscam um Iraque independente", afirmou Khamenei, que tem a palavra final sobre as políticas do governo. "Os EUA têm como objetivo levar os seus próprios seguidores cegos ao poder, já que não estão felizes com o atual governo do Iraque."

Khamenei disse que o governo do Iraque e seu povo, com a ajuda dos principais clérigos, seria capaz de acabar com a "sedição" lá mesmo, argumentando que os extremistas são hostis tanto aos xiitas como aos sunitas.

Mais cedo, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse que alguns países "alimentam terroristas com seus petrodólares", em uma referência velada aos Estados Árabes do Golfo, e advertiu que esse apoio irá voltar para assombrá-los. "Tenha certeza, amanhã será a sua vez. Os terroristas bárbaros irão atrás dos apoiadores do terrorismo no futuro", afirmou Rouhani.

O Irã xiita apoia o governo liderado por xiitas em Bagdá e disse que irá avaliar qualquer pedido de ajuda militar. Fonte: Associated Press.