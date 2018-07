Irã ameaça retaliar ataque da Turquia O governo do Irã advertiu ontem a Turquia contra ataques militares ao território sírio. Teerã ameaçou responder "duramente" a qualquer ação turca contra o aliado. Na semana passada, o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou o governo da Síria de permitir a entrada de guerrilheiros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no nordeste do país. Ele advertiu Damasco que se reservaria o direito de atacar posições do grupo em território sírio, assim como já ocorreu no Iraque.