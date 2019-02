Irã anuncia apoio ao presidente Maduro e critica ações dos EUA

CARACAS - O presidente do Irã, Hassan Rohani, expressou seu apoio ao colega venezuelano Nicolás Maduro neste sábado, 2, informou a agência de notícias oficial do país. Segundo a IRNA, a declaração de Rohani foi feita após encontro com o enviado da Venezuela ao Irã, Carlos Alcalá Cordones.

"Acreditamos que o povo da Venezuela, por meio da unidade e do apoio a seu governo, vai superar as pressões de Washington", afirmou Rohani, classificando a intervenção dos EUA nos assuntos internos venezuelanos de "horrível".

"Os americanos basicamente se opõem à revolução popular e às nações independentes", acrescentou o líder iraniano.

Teerã tem sido um aliado chave do governo venezuelano desde 1999, quando o então presidente Hugo Chávez assumiu o poder no país sul-americano. Os dois países são integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e assinaram vários acordos econômicos.

Marchas.

Neste sábado, a oposição se manifestou nas ruas de Caracas, liderados pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, desafiando Maduro e exigindo que ele deixe o poder. A marcha ocorreu justamente no dia da comemoração simbólica do 20º aniversário da revolução chavista. / AP