Irã anuncia exercícios militares para enfrentar possível ataque

O Irã planeja realizar exercícios militares para testar seu sistema de defesa aérea, anunciou ontem o comandante das forças antiaéreas da Guarda Revolucionária, general Farzad Esmaili. A declaração foi feita em meio a especulações de que Israel considera realizar um ataque preventivo às instalações nucleares iranianas.

Caças e bombardeiros serão utilizados, afirmou o general à agência oficial Irna, acrescentando que objetivo é simular "cenários inesperados" e testar a capacidade de "gestão de crise".

De acordo com o comandante, a prioridade é proteger as instalações nucleares. O teste está marcado para ocorrer de 21 de setembro a 21 de outubro.

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou ontem que "a comunidade internacional não está impondo um limite claro para o Irã".

Durante reunião com ministros, Netanyahu disse ainda que "o Irã não enxerga determinação da comunidade internacional em parar o programa nuclear do país".

Capacidade máxima. No sábado, o vice-chefe nuclear do Irã informara que o único reator do país na usina de energia nuclear de Bushehr atingiu "sua capacidade total de 1 mil megawatts" na noite de sexta-feira. O reator entrou em operação pela primeira vez no ano passado com capacidade mínima.

Teerã construiu a usina de energia nuclear na cidade portuária de Bushehr, no sul do Irã, com ajuda da Rússia. A instalação é base dos esforços do país para se tornar um líder tecnológico entre as nações muçulmanas, incluindo um ambicioso programa espacial e o desenvolvimento de mísseis de longo alcance.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados acreditam que a usina de Bushehr faz parte de uma tentativa do Irã de desenvolver armas nucleares, mas o governo do país nega a acusação. O projeto Bushehr é de 1974, quando o então xá do Irã, Reza Pahlevi, contratou a companhia alemã Siemens para construir um reator. A empresa se retirou do projeto depois da Revolução Islâmica de 1979.

Em 1992, o Irã assinou um acordo de US$ 1 bilhão com a Rússia para conclusão do projeto e os trabalhos foram iniciados em 1995. / AP e AFP