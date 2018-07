Irã anuncia produção de 1ª barra de combustível nuclear

O anúncio foi feito depois que o Irã disse estar determinado a fabricar barras de combustível uma vez que as sanções internacionais proibiram o país de comprá-las em mercados estrangeiros.

As barras de combustível nuclear contêm grânulos de urânio enriquecido que dão energia às usinas nucleares. O site da agência de energia atômica iraniana informou que a primeira barra fabricada no país já foi instalada no reator de pesquisa nuclear de Teerã.

O Ocidente teme que o programa de enriquecimento de urânio do Irã tenha o fim de fabricar armas atômicas, acusação negada por Teerã. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)