Irã apoia plano da Rússia para destruir armas sírias O Irã apoiou o plano proposto pelo governo da Rússia de destruir as armas químicas do regime sírio para garantir que os Estados Unidos recuem com a possibilidade de intervenção militar no país, disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores iraniano Marzieh Afgham.