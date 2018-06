Irã apresenta versão atualizada de míssil balístico O Irã apresentou neste sábado um míssil balístico de curto alcance e combustível sólido neste sábado, que segundo o governo do país, pode identificar alvos com mais precisão. O míssil superfície-superfície Fateh-313, ou Conquistador, foi apresentado em uma cerimônia para marcar o Dia da Indústria da Defesa e contou com a presença do presidente do Irã, Hassan Rohani. Ele afirmou que poderio militar é necessário para alcançar a paz no volátil Oriente Médio.