Irã celebra aniversário da revoIução em meio a acordo nuclear

Manifestações e frases contra os Estados Unidos e Israel marcaram o aniversário da Revolução Islâmica de 1979 no Irã, nesta quarta-feira. No momento, o país busca um acordo permanente com as potências mundiais sobre seu contestado programa nuclear.

A televisão local transmitiu imagens das comemorações em Teerã e outras localidades no país. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, se comprometeu a "não poupar esforços" para proteger os direitos da República Islâmica durante as negociações.

"As sanções não nos forçaram a entrar em um acordo, mas a impraticabilidade do grande número de pressões e o avanço significativo de nosso programa nuclear pacífico fez os Estados Unidos sentarem-se à mesa para a discussão. O Irã busca um resultado vantajoso para todos", disse Rouhani.