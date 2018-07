Irã com armas nucleares não será tolerado, diz EUA

Em visita à Tunísia, Panetta disse para jornalistas que a comunidade internacional ainda está determinada a aumentar as sanções, a fim de impedir que o Irã construa bombas atômicas. O país nega as alegações de que seu programa nuclear tenha fins militares, afirmando que ele destina-se à produção de energia e isótopos médicos.

O secretário afirmou que os Estados Unidos "não vão tolerar" um Irã com bombas nucleares, e acrescentou que o país está preparado para usar "todas as opções" para impedir que isso aconteça.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já declarou que as sanções existentes são ineficazes e vem pedindo que os norte-americanos juntem a pressão econômica com "uma forte e credível ameaça militar". A administração do presidente Barack Obama teme que Israel abandone a via diplomática, liderada pelos EUA e seus aliados, e aja militarmente. Panetta afirmou que não acredita que os israelenses tenham se decidido quanto a um possível ataque ao Irã.

O candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, visitou Israel nesta semana e disse que apoiaria um ataque contra o Irã. O governo de Obama é contra Israel tomar a iniciativa militar, argumentando que a diplomacia e pressão internacional precisam de uma chance para funcionar. As informações são da Associated Press e Dow Jones.