Irã começa a implementar acordo nuclear O Irã interrompeu, nesta segunda-feira, seus trabalhos de enriquecimento de urânio mais sensíveis como parte de um importante acordo fechado com as principais potências mundiais, aliviando os temores sobre o programa nuclear do país e abrindo caminho para o levantamento parcial de sanções, informaram a Organização das Nações Unidas (ONU) e o governo iraniano.