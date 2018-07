Irã começa a registrar candidatos para eleições de 2012 O Irã começou hoje a registrar potenciais candidatos para as eleições parlamentares que serão realizadas em março do ano que vem, em uma disputa que deve se focar nos oponentes e aliados do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Os principais grupos reformistas do país vão ficar de fora das eleições para as 290 cadeiras do Parlamento, afirmando que não vão apresentar nenhum candidato porque requisitos básicos para uma disputa livre e justa não foram cumpridos.