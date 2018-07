Irã conclui instalação de centrífugas

Teerã já produziu cerca de 233 quilos de urânio altamente enriquecido desde 2010, um aumento de 43 quilos desde agosto deste ano. Isso seria o necessário para uma bomba, dizem especialistas em segurança. Os iranianos usaram 96 quilos de urânio refinado a 20% de pureza para conversão em combustível para seu reator de pesquisa médica em Teerã, diz o relatório.

O documento da AIEA foi apresentado dez dias depois que a reeleição do presidente americano, Barack Obama, aumentou as esperanças de uma retomada das negociações diplomáticas com o Irã e depois de especulações de que Israel pudesse bombardear as instalações nucleares do país. O governo iraniano nega as acusações americanas e israelenses de que esteja buscando construir bombas nucleares e afirma que seu programa atômico tem fins pacíficos. / REUTERS e AP