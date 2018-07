Irã condena atriz a 90 chibatadas

A oposição iraniana denunciou ontem a prisão da atriz Marzieh Vafamehr. Segundo o site oposicionista Kalameh, ela foi condenada a 1 ano de detenção e 90 chibatadas. Os dissidentes dizem que sua participação no filme Minha Teerã à venda - crítico à linha dura iraniana - motivou a punição.

O advogado da atriz recorreu da sentença. Mulher do cineasta Nasar Taghvai, Marzieh tinha sido detida no final de junho por participar do filme e libertada após pagar fiança.

Segundo o marido da atriz, a obra foi autorizada pelo Ministério da Cultura e Orientação Islâmica do Irã. Outras pessoas foram presas na ocasião, mas só ela foi processada. Ainda de acordo com Taghvai, Marzieh está detida no presídio de Garchak, que não tem condições mínimas de higiene.

Minha Teerã à venda foi produzido há quatro anos e dirigido pela cineasta Granaz Moussavi, uma iraniana que vive na Austrália, para sua tese universitária. Custeado pela produtora australiana Cyan Films, chegou ao Irã clandestinamente e passou a ser vendido no mercado negro. Segundo Taghvai, as cópias custam de US$ 1 a US$ 6 nas bancas piratas da capital iraniana.

A obra conta a história de uma jovem atriz proibida pelas autoridades islâmicas de atuar. Ela, então, parte para uma vida clandestina para poder se expressar artisticamente. Ao conhecer um iraniano que vive na Austrália em uma festa rave, ela vislumbra a possibilidade de deixar o país.

O filme foi premiado no Festival de Adelaide, em 2009, e selecionado para o de Toronto, no mesmo ano, mas sua exibição está proibida no Irã.

A australiana Kate Crozer, coprodutora do filme, prometeu ajudar a família da atriz, mas ressaltou que a pressão da opinião pública pode prejudicá-la. "As acusações de que não havia permissão para filmar não são verdadeiras", disse ao jornal online australiano News.co.au. Segundo ela, quando a atriz aparece em cena sem véu, seus cabelos estavam raspados, o que não contrariaria a lei islâmica.

Marzieh não é a primeira profissional do cinema iraniano perseguida pelo regime dos aiatolás. No mês passado, seis cineastas independentes foram presos, acusados de colaborar com a BBC para mostrar uma face desfavorável do país para o público ocidental. / AP e EFE