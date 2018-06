Irã condena ex-vice-presidente a 5 anos de prisão

TEERÃ - A Suprema Corte do Irã sentenciou um ex-vice-presidente a cumprir 5 anos de prisão e pagar 10 bilhões de rials, cerca de US$ 800 mil.

A agência de notícias estatal Irna não esclareceu qual foi a acusação sofrida por Mohammad Reza Rahimi, um dos principais assessores do então presidente Mahmoud Ahmadinejad. Ele era o chefe da agência de combate à corrupção e recebeu a medalha de honra de Ahmadinejad.

O Irã está no meio de um processo de descentralização e privatização da economia. O supremo líder do país, aiatolá Ali Khamenei, tem repetidamente advertido contra a corrupção durante a implementação do programa. Processos envolvendo figuras conhecidas têm sacudido o país nos últimos anos. / Associated Press