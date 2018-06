Chanceler iraniano rejeita comentários de Trump sobre atentados e os qualifica de ‘repugnantes’

TEERÃ - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, rejeitou nesta quinta-feira, 8, a mensagem de pêsames do presidente dos EUA, Donald Trump, pelos ataques letais em Teerã, e qualificou as palavras do líder americano de “repugnantes”.

Trump disse que está rezando pelas vítimas dos atentados da véspera, cuja autoria foi reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), mas acrescentou que “Estados que patrocinam o terrorismo arriscam se tornar vítimas do mal que promovem”.

“Comunicado repugnante da Casa Branca. O povo do Irã rejeita esse tipo de alegação de amizade dos EUA”, escreveu Zarif em sua conta no Twitter.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship — Javad Zarif (@JZarif) 8 de junho de 2017

Homens-bomba e militantes armados atacaram o Parlamento do Irã e o mausoléu do aiatolá Khomeini em Teerã, deixando ao menos 17 mortos, em uma ação sem precedentes que a Guarda Revolucionária do país acredita ter sido causada pela rival regional Arábia Saudita.

Os autores iranianos dos ataques eram membros do EI e atuaram no Iraque e na Síria antes de retornarem ao Irã, revelou o Ministério da Inteligência iraniano. Após se juntarem aos jihadistas, os agressores - todos mortos nos ataques -, "participaram de crimes cometidos pelo grupo terrorista em Mossul, no Iraque, e em Raqqa, na Síria".

O Ministério divulgou as fotos e os nomes dos agressores. "Há várias dezenas de combatentes iranianos" no EI, "principalmente no Iraque, na Síria e no Afeganistão", segundo Clément Therme, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS).

O EI ameaçou mais ataques contra a população de maioria xiita do Irã, que é vista pelos militantes sunitas de linha dura como hereges. Em março, o grupo publicou um vídeo em persa dizendo que iria “conquistar o Irã e devolvê-lo à nação muçulmana sunita", matando os xiitas.

A Arábia Saudita nega envolvimento nas ações. / AFP e REUTERS