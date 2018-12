Irã confirma realização de testes de mísseis balísticos

TEERÃ - O Irã confirmou que recentemente fez um teste de mísseis balísticos, o que foi condenado pelos Estados Unidos. A agência semi-oficial de notícias Fars citou nesta terça-feira, 11, o general Amir Ali Hajizadeh, que qualificou o teste como “importante”. O general, que lidera a divisão aeroespacial da Guarda Revolucionária, disse que a indignação americana “indica que o teste foi muito importante para eles.”

Os EUA aproveitaram os testes iranianos para pedir que os países europeus voltassem a impor sanções ao Irã. No acordo de 2015, foi pedido que Teerã parasse de testar os mísseis balísticos, mas o texto assinado por Teerã e pelas potências mundiais não fez proibições neste sentido.

O presidente Donald Trump retirou os EUA do pacto em maio deste ano, apesar de o Irã continuar cumprindo as regras. As nações europeias tentam salvar o acordo, que restringe o enriquecimento de urânio do Irã. / AP