Irã constrói novo centro para lançar satélites O Irã está terminando a construção de um novo central espacial que permitirá lançar mais satélites domésticos em órbita, informou hoje o ministro da Defesa do país, general Ahmad Vahidi. O comentário do ministro foi a primeira confirmação de que o Irã está investindo em uma área que já provoca problemas com as nações do Ocidente por causa do controverso programa nuclear do país.