Irã convida Morsi para visitar Teerã e discutir crise síria

Pouco após se tornar o primeiro presidente eleito da história do Egito, Morsi participou de uma cúpula do Movimento dos Países Não Alinhados, no Irã, na qual denunciou o regime de Assad. As relações entre Cairo e Teerã esfriaram após a Revolução Islâmica, em 1979, e a ditadura de Hosni Mubarak manteve distância do regime dos aiatolás. No entanto, desde a queda de Mubarak e, em seguida, com a ascensão ao poder da Irmandade Muçulmana, de Morsi, iranianos e egípcios vêm se reaproximando gradualmente. Essa foi a terceira visita do chanceler iraniano ao Egito em menos de um ano. / AP