Irã critica EUA por remover grupo de lista terrorista

Na sexta-feira, o Departamento de Estado dos EUA retirou o grupo da lista, o que significa que qualquer ativo pertencente ao MEK nos EUA poderá ser desbloqueado e que os norte-americanos poderão realizar negócios com o grupo. Neste sábado, integrantes do MEK reuniram-se em sua sede em Paris para celebrar a decisão, espalhando pétalas de flores e mostrando fotos de seus membros mortos nos últimos 15 anos. "Nós conclamamos a comunidade internacional a respeitar o desejo da população iraniana por uma mudança no regime", disse Maryam Rajavi, chefe ala do grupo no exílio.

A TV estatal iraniana criticou a decisão, afirmando que os EUA consideram o MEK "bons terroristas" e defenderam que Washington está usando o grupo para trabalhar contra Teerã. A emissora de rádio estatal disse que a decisão evidencia os sentimentos contrários ao Irã do presidente dos EUA, Barack Obama. "Ha muitas evidências de que o grupo está envolvido em atividades terroristas. Retirá-lo da lista mostra a ambiguidade da política dos EUA em relação ao terrorismo", destacou a TV estatal iraniana. Os EUA distinguem entre os "bons e maus terroristas" e o MEK é agora "bons terroristas porque os EUA estão usando o grupo contra o Irã", observou o programa. As informações são da Associated Press.