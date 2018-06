Irã critica Iraque por elevar exportações de petróleo

Segundo Bijan Namdar Zanganeh, os embarques de óleo do Irã caíram como resultado das sanções ocidentais sobre o programa nuclear do país.

Acredita-se que as exportações de petróleo do Irã caíram cerca de 2,5 milhões para mais de 1,2 milhão de barris por dia como resultado das sanções ocidentais. Os EUA e seus aliados temem que o governo de Teerã pode, em última instância, ser capaz de desenvolver uma arma nuclear, uma acusação que o Irã nega. Fonte: Associated Press.