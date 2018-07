Irã critica líder egípcio por apoiar oposição síria

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, criticou ontem no encerramento da Cúpula de Países Não Alinhados em Teerã os países que apoiam a oposição síria. A declaração do aiatolá foi dada um dia depois de o presidente egípcio, Mohamed Morsi, surpreender os chefes de Estado presentes ao denunciar a repressão na Síria, governada pelo ditador Bashar Assad com apoio do Irã.

"Os principais responsáveis ocultos dos dolorosos problemas na Síria são EUA e o regime sionista, que inundaram a Síria com armas e apoiaram financeiramente grupos irresponsáveis da oposição", acresentou Khamenei. "O governo sírio é a vítima neste caso", afirmou, antes de aconselhar Damasco "a seguir com as reformas políticas para suprimir os pretextos da oposição". Na mesma linha, o ex-embaixador Hossein Sheikholeslam, hoje conselheiro da cúpula do governo, afirmou que Morsi revelou "falta de maturitade política" e cometeu "um grande erro".

A ida de Morsi a Teerã em sua primeira viagem internacional foi interpretada inicialmente por analistas como uma mostra de aproximação ao Irã, que chegou a saudar a participação como uma força a mais contra potências ocidentais. Antes de seu discurso de quinta-feira, o egípcio foi criticado por legitimar, com sua presença, o encontro organizado pelo Irã - o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, enfrentou reprovação semelhante. / NYT e AFP