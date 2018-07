Irã critica Turquia por sistema antimísseis O Irã criticou a Turquia nesta terça-feira por ter concordado em receber parte do sistema de defesa antimísseis montado pelos Estados Unidos e cujo objetivo declarado é rechaçar um possível ataque de mísseis de Teerã. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse que o objetivo do sistema é proteger Israel contra o Irã, no evento de um conflito entre Teerã e o Estado judeu.