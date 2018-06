Irã decide aceitar ajuda internacional após terremotos

BRUXELAS - O governo e o Crescente Vermelho iranianos aceitaram, nesta terça-feira, 14, aceitar ajuda internacional para atender as vítimas dos terremotos do último sábado. Inicialmente, o país havia recusado auxílio externo. A mudança de atitude mostra que o Irã enfrenta problemas para lidar com a situação.

A União Europeia (UE) está preparada para oferecer ajuda humanitária ao Irã, afirmou o porta-voz da Comissão de Respostas a Crises e Ajuda humanitária da UE, David Sharrock. Segundo ele, a UE tem monitorado de perto a situação desde que os terremotos atingiram o noroeste iraniano.

Os tremores, com magnitude de 6,4 e 6,3 mataram 306 pessoas, feriram mais de 3 mil e deixaram dezenas de milhares desabrigadas. O governo iraniano diz ter providenciado abrigo para 50 mil pessoas que perderam suas casas durante os terremotos, que foram seguidos de vários tremores secundários.

"A Comissão Europeia analisa como pode levar apoio, principalmente ao Crescente Vermelho iraniano, que trabalha na região afetada", declarou Sharrock.

Não está claro como será a ajuda, mas em desastres naturais anteriores a UE e Estados membros enviaram equipes de busca, equipamentos para encontrar pessoas presas nos escombros, hospitais de campo e outros equipamentos médicos, assim como comida, água e barracas.

Autoridades da UE, porém, reafirmaram que o bloco, composto por 27 países, não vai relaxar as sanções impostas a Teerã por causa de seu programa nuclear.

