Irã deixará de cumprir parte do acordo nuclear, diz agência oficial

TEERÃ - O Irã vai anunciar nesta quarta-feira, 8, uma redução dos compromissos assumidos no âmbito do acordo internacional nuclear de 2015. O anúncio ocorre um ano após a decisão americana de deixar o pacto unilateralmente, segundo a agência oficial Irna.

"Em resposta à saída unilateral dos Estados Unidos, a República Islâmica do Irã anunciará, nesta quarta-feira, sua decisão de reduzir seus compromissos no âmbito deste acordo", informou nesta terça-feira,7, a agência iraniana.

A Irna não detalhou quais compromissos Teerã pretende "reduzir", mas indica que a decisão será comunicada aos embaixadores dos cinco países que se mantiveram no acordo (Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia) pelo vice-ministro de Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Um diplomata alocado em Teerã confirmou à AFP que os embaixadores dos cinco países foram convidados a um encontro no Ministério de Relações Exteriores com Araghchi nesta quarta, quando a saída dos EUA do acordo completa um ano.

O ministro de Relações Exteriores iraniano, Mohamed Javad Zarif deve encontrar em Moscou com seu homólogo russo, Seguei Lavrov, nesta quarta.

Na segunda-feira 6, a Irna havia informado que Teerã podia anunciar na quarta "medidas de reciprocidade" em resposta à saída americana do acordo - embora não tenha detalhado de que consistiriam./ AFP