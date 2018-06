Irã descarta enviar urânio enriquecido para o exterior O Irã não vai considerar o envio para o exterior de seu estoque de urânio enriquecido como parte de qualquer acordo com as potências mundiais, disse o negociador nuclear iraniano Abbas Araghchi. As declarações dele ocorrem antes de novas negociações entre o Irã e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), mais a Alemanha, em Genebra, esta semana.