Irã detém suspeitos de mortes de cientistas nucleares O serviço de inteligência do Irã disse nesta quinta-feira que deteve suspeitos ligados ao assassinato de cientistas nucleares iranianos, no que o governo do Irã acusa ser parte de uma estratégia secreta de operações lideradas por Israel. A matéria publicada hoje pela agência estatal Irna cita o departamento de inteligência, o qual diz que os suspeitos têm supostas ligações com os assassinatos de um pesquisador nuclear no final de 2010 e mais tarde com a morte de dois cientistas que trabalhavam para a maior usina nuclear do país.