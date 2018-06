Irã: Diálogo nuclear será retomado amanhã

"As negociações técnicas serão retomadas amanhã e prosseguirão até a sexta-feira" em Genebra, detalhou a porta-voz.

Na semana passada, negociadores do Irã interromperam conversas técnicas sobre seu programa nuclear com o grupo de potências formado por Alemanha, China, EUA, França, Reino Unido e Rússia realizadas em Viena depois de Washington ter anunciado uma lista negra de empresas estrangeiras e indivíduos que burlaram sanções impostas pelos EUA ao país.

As discussões abrangem a implementação do histórico acordo obtido em novembro por meio do qual o Irã concordou em congelar parcialmente seu programa nuclear por seis meses em troca da suspensão de sanções no valor de US$ 7 bilhões enquanto as partes negociam um pacto final e mais abrangente. Fonte: Dow Jones Newswires.