Irã diz estar pronto para 'treinar' tropas da Síria O Irã está pronto para "treinar" as tropas da Síria se Damasco precisar da ajuda, disse neste domingo o comandante das forças do Exército da república islâmica, general Ahmad Reza Pourdastan. "Como uma nação muçulmana, nós nos voltamos para a Síria e, se houver necessidade de treinamento, nós providenciaremos, mas não haverá qualquer envolvimento ativo nas operações", disse, em comentários divulgados pela agência oficial de notícias Irna. No entanto, Pourdastan acrescentou que "o Exército da Síria tem acumulado experiência durante anos de conflitos contra o regime sionista (Israel), sendo capaz de se defender sozinho e não precisa de assistência estrangeira". As informações são da Dow Jones.