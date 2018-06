Irã diz exportar 1,5 mi de barris de petróleo ao dia

Na semana passada, Zanganeh afirmou ao Wall Street Journal que o país planeja continuar aumentando as exportações da commodity, apesar de ter concordado em limitar as vendas internacionais a 1 milhão de barris ao dia como parte de acordo interino com seis potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano.

Falando nos bastidores de uma reunião de ministros de energia de todo o mundo em Moscou, Zanganeh salientou ainda que as condições no mercado de petróleo são boas e que não são esperadas grandes mudanças quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reunir em Viena no próximo mês.

Enquanto isso, a Agência Internacional de Energia (IEA) informou que as exportações de petróleo do Irã recuaram em abril depois de atingir um pico em 20 meses em fevereiro. Em seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, a IEA informou que o "volume estimado de importações (de petróleo iraniano por compradores de fora do Irã) em abril caiu em cerca de 180 mil barris por dia, para 1,1 milhão de barris por dia".

Os números de abril, que incluem condensados, ficam abaixo do volume de 1,29 milhão de barris por dia de março e do pico de 1,58 milhão de barris por dia em fevereiro. As exportações iranianas de condensados ficaram em torno de 230 mil barris por dia no mês passado, ante 150 mil barris por dia em março, conforme a IEA. Fonte: Dow Jones Newswires.