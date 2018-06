Irã diz que chefe da AIEA deve visitar Teerã

De acordo com a agência, o chefe do setor nuclear do Irã, Ali Akbar Salehi, afirmou que Amano visitará Teerã no dia 12 de novembro. A AIEA não confirmou ou negou a reportagem da agência.

Na semana passada, em Viena, os enviados do Irã e da AIEA discutiram as propostas de Teerã para aliviar as preocupações ocidentais de que o Irã poderia eventualmente produzir armas nucleares. Detalhes das ofertas do Irã não foram divulgados, mas podem ser estudadas ainda mais durante as conversas que começam na quinta-feira, em Genebra, entre o Irã e potencias mundiais. O Irã alega que só busca usar reatores nucleares para os setores de energia e saúde. Fonte: Associated Press.