Irã diz que começou a enriquecer urânio acima de 4,5%, nível proibido pelo acordo de 2015

TEERÃ - O Irã anunciou nesta segunda-feira, 8, que começou a enriquecer urânio acima de 4,5%, um nível proibido pelo acordo internacional de 2015 sobre o seu programa nuclear.

"Esta manhã, o grau de pureza do urânio (enriquecido) produzido (pelo Irã) atingiu 4,5%", indicou a agência de notícias Isna, citando Behruz Kamalvandi, porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica (OIEA). "Este grau de pureza é perfeitamente suficiente para as necessidades do país em termos de combustível para a central nuclear", acrescentou Kamalvandi, segundo a Isna.

O governo havia anunciado no domingo que começaria a enriquecer urânio a um nível superior a 3,67%, definido no acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear iraniano.

O nível de 5% continua muito distante dos 90% necessários para a fabricação de uma bomba atômica. Além disso, Teerã alega que o aumento do nível de enriquecimento de urânio serve apenas para propósitos pacíficos.

Em reação ao anúncio, a União Europeia (UE) pediu que o Irã pare o enriquecimento acima dos níveis definidos no acordo de 2015. "Instamos encarecidamente o Irã a parar e reverter todas as atividades que sejam incompatíveis com os compromissos contraídos" no âmbito do acordo nuclear, afirmou Maja Kocijancic, porta-voz da diplomacia europeia.

Dizendo-se "preocupada", a Rússia pediu "diálogo" com a República Islâmica. "A Rússia espera prosseguir com o diálogo e os esforços diplomáticos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusando os Estados Unidos de serem responsáveis pelas tensões atuais.

A China também denunciou as atitudes americanas como causas das tensões. "A pressão máxima dos EUA sobre o Irã é a fonte da crise nuclear iraniana", afirmou Geng Shuang, um porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores.

Advertência de Teerã

Ainda nesta segunda, o Irã advertiu a Europa a não contribuir para uma escalada de tensão como resposta à decisão do país de enriquecer urânio a um nível acima do permitido pelo acordo de 2015.

Se França, Reino Unido e Alemanha, signatários do acordo nuclear iraniano, se "comportarem de maneira estranha e inesperada, então pularíamos todas as etapas seguintes (do plano de redução de compromissos) e executaríamos a última", disse Abbas Musavi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Questionado sobre a atitude que o país adotaria caso os europeus apresentem uma reação "enérgica" aos anúncios mais recentes do Irã, Musavi não explicou o que seria a última "etapa".

França, Reino Unido e Alemanha são as três partes europeias do acordo internacional assinado em Viena em 2015. O pacto está sob risco desde que o governo americano decidiu abandoná-lo de forma unilateral em maio de 2018 e voltou a estabelecer sanções econômicas contra a República Islâmica.

No dia 8 de maio, exatamente um ano após o anúncio de retirada de Washington, Teerã informou que começaria a se desvincular de vários compromissos do acordo de Viena, com a ideia de pressionar os outros signatários a ajudar o país a evitar as sanções americanas. / AFP e NYT